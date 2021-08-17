Директор «Сампдории» прокомментировал слухи о трансфере украинца Владислава Супряги

Директор футбольного клуба «Сампдория» Карло Ости прокомментировал информацию о переходе форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую команду.

«Супряга? Он отличный молодой игрок, у него прекрасные перспективы. Но нам сейчас нужно проредить состав в атакующей линии, тогда будем думать о трансферах», – приводит слова Ости Sport Mediaset.

До этого сообщалось, что 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Супряга — воспитанник футбольной академии «Днепра». Футболист выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.