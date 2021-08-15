Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард киевского «Динамо» перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды

Форвард киевского «Динамо» перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды
Комментарии

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года. Стороны провели переговоры и пришли к соглашению. В арендном соглашении украинского форварда будет предусмотрена опция выкупа трансфера за € 8 млн.

Супряга — воспитанник футбольной академии «Днепра». Футболист выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Киевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021