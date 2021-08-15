Форвард киевского «Динамо» перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды
Поделиться
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года. Стороны провели переговоры и пришли к соглашению. В арендном соглашении украинского форварда будет предусмотрена опция выкупа трансфера за € 8 млн.
Супряга — воспитанник футбольной академии «Днепра». Футболист выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Новость по темеКиевское «Динамо» одержало третью победу подряд и лидирует в УПЛ
Комментарии
- 15 августа 2021
-
13:42
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:00
-
12:38
-
12:29
-
12:13
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
10:54
-
10:44
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
07:57
-
07:40
-
07:20
-
07:01
-
06:44
-
06:30
-
06:21
-
06:06
-
05:52
Партнерский контент