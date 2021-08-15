Форвард киевского «Динамо» перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года. Стороны провели переговоры и пришли к соглашению. В арендном соглашении украинского форварда будет предусмотрена опция выкупа трансфера за € 8 млн.

Супряга — воспитанник футбольной академии «Днепра». Футболист выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.