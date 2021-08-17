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«Шериф» разгромил «Динамо» Загреб в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

«Шериф» разгромил «Динамо» Загреб в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
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В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф» разгромил хорватское «Динамо» Загреб. Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 3:0.

На 45-й минуте первый гол забил Адама Траоре, ему ассистировал Кристиано. Преимущество молдавской команды увеличил Димитрис Коловос, голевую передачу отдал Момо Янсане. В концовке встречи Траоре оформил дубль, результативный пас на счету Энрике Луваннора.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
3 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Траоре – 45'   2:0 Коловос – 54'   3:0 Траоре – 80'

В параллельном матче, который проходил на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», австрийский «Зальцбург» переиграл датский «Брондбю». На гол Микаэля Уре австрийцы ответили мячами Карима Адейеми и Брендена Ааронсона. Ответные встречи пройдут 25 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 1
Брондбю
Брондбю, Дания
0:1 Уре – 4'   1:1 Адейеми – 56'   2:1 Ааронсон – 90'
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