«Шериф» разгромил «Динамо» Загреб в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф» разгромил хорватское «Динамо» Загреб. Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 3:0.

На 45-й минуте первый гол забил Адама Траоре, ему ассистировал Кристиано. Преимущество молдавской команды увеличил Димитрис Коловос, голевую передачу отдал Момо Янсане. В концовке встречи Траоре оформил дубль, результативный пас на счету Энрике Луваннора.

В параллельном матче, который проходил на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», австрийский «Зальцбург» переиграл датский «Брондбю». На гол Микаэля Уре австрийцы ответили мячами Карима Адейеми и Брендена Ааронсона. Ответные встречи пройдут 25 августа.