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Президент «Урала»: без лимита на легионеров вообще не будет игроков для сборной России

Президент «Урала»: без лимита на легионеров вообще не будет игроков для сборной России
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Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отмены лимита на легионеров.

«Я ещё не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Еще с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нем вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для неё. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита», — приводит слова Иванова «Известия».

Ранее сообщалось, что РФС разослал клубам проект реформ. Там говорится об отмене лимита на легионеров.

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