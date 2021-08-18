«Арсенал» завершает переход Эдегора из мадридского «Реала» на постоянной основе

22-летний норвежский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор всё же вернётся в лондонский «Арсенал» и теперь – на постоянной основе. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Источник отмечает, что клубам осталось согласовать лишь некоторые детали. Сумма трансфера станет известна позднее. Контракт футболиста с «канонирами» будет рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» планировал оставить Мартина в случае ухода Иско. При этом утверждалось, что сам норвежец ещё не принял решения о будущем. В межсезонье в «Реале» сменился главный тренер. На пост наставника команды вернулся Карло Анчелотти, он сменил Зинедина Зидана.
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