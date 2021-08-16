«Реал» готов снизить цену на Эдегора

Мадридский «Реал» готов снизить цену на своего полузащитника Мартина Эдегора. Об этом сообщает ABC Sport.

Известно, что ранее «сливочные» хотели получить за игрока € 40-50 млн, однако сейчас клуб готов отпустить футболиста за € 30 млн. Главный претендент на игрока лондонский «Арсенал» готов заплатить такую сумму. В настоящее время переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Сам игрок также заинтересован в смене клуба.

Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» планировал оставить Мартина в случае ухода Иско. При этом утверждалось, что сам норвежец ещё не принял решения о будущем. В межсезонье в «Реале» сменился главный тренер. На пост наставника команды вернулся Карло Анчелотти, он сменил Зинедина Зидана.