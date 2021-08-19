«Бавария» близка к заключению контракта с защитником «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тило Керер близок к переходу в «Баварию», сообщает L'Equipe.



По информации источника, представители 24-летнего немецкого футболиста провели встречу с руководством «Баварии» на прошлой неделе. Керер рассчитывает получать больше игрового времени в мюнхенском клубе. Сообщается, что стороны согласовали контракт, рассчитанный на три года. Ранее Керер отказался от перехода в леверкузенский «Байер», так как хочет выступать в Лиге чемпионов УЕФА.



Керер перешёл из «Шальке» в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Керер вызывается в национальную команду Германии.

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