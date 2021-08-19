«Бавария» близка к заключению контракта с защитником «ПСЖ»
Поделиться
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тило Керер близок к переходу в «Баварию», сообщает L'Equipe.
По информации источника, представители 24-летнего немецкого футболиста провели встречу с руководством «Баварии» на прошлой неделе. Керер рассчитывает получать больше игрового времени в мюнхенском клубе. Сообщается, что стороны согласовали контракт, рассчитанный на три года. Ранее Керер отказался от перехода в леверкузенский «Байер», так как хочет выступать в Лиге чемпионов УЕФА.
Керер перешёл из «Шальке» в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Керер вызывается в национальную команду Германии.
Новость по темеПрезидент «Баварии» рассказал о финансовой стратегии клуба
Комментарии
- 19 августа 2021
-
00:55
-
00:47
-
00:47
-
00:31
-
00:20
- 18 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:38
-
23:11
-
23:10
-
22:31
-
22:25
-
22:16
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:19
-
21:03
-
20:48
-
20:40
-
20:37
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:32
-
19:26
-
19:20
-
19:07
-
18:40
-
18:33
-
18:19
Партнерский контент