Президент «Баварии» рассказал о финансовой стратегии клуба

Президент футбольного клуба «Бавария» Герберт Хайнер сравнил финансовое положение клуба с ситуацией, в которой оказались некоторые европейские топ-клубы.
«Сегодня я прочитал, что долг «Барселоны» – € 1,2 млрд. «ПСЖ» потерял € 123 млн за сезон-2019/2020, а туринский «Ювентус» ушёл в минус на € 100 млн в этом году. Роман Абрамович вложил около € 1 млрд в «Челси». Наша цель – оставаться конкурентоспособными, избегая подобных сценариев развития команды. До сих пор мы справлялись с этой задачей», – приводит слова Хайнера «твиттер» Bayern & Germany.
Напомним, 5 августа руководство футбольного клуба «Барселона» объявило, что не будет продлевать договор с Лионелем Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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