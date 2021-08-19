Экс-директор «Амкара» — на вопрос о возможной подделке подписей: это к Джикии и Селихову

Бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможной подделке подписей вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии при переходе в «Спартак».
«Это к Селихову и Джикии, не ко мне», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».
В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов «Спартака» Александра Селихова и Георгия Джикии. Сегодня появилась информация о том, что при изучении материалов перехода Джикии и Селихова из «Амкара» в «Спартак» юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Сейчас решается вопрос о проведении графологической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть их предположение. Экспертиза пройдёт вне дела о банкротстве «Амкара».
- 19 августа 2021
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