Итакура перешёл из «Манчестер Сити» в «Шальке-04»

Футбольный клуб «Шальке-04» объявил о переходе центрального защитника Коу Итакуры. Об этом сообщила пресс-служба «Шальке» на официальном сайте. Футболист перебрался в стан немецкой команды из «Манчестер Сити».
24-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Кавасаки» в январе 2019 года за € 1 млн. Итакура не провёл за «горожан» ни одного матча. Спортсмен успел поиграть в аренде в голландском «Гронингене».
В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги и в новой кампании будет выступать во второй Бундеслиге.
Коу Итакура, видимо, заменит центрального защитника Матию Натасича, который в ближайшее время может сменить команду.
Настасич выступает за «Шальке» с 2015 года. В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 15 матчах за гельзенкирхенский клуб в чемпионате Германии и не сумел отметиться результативными действиями. С 2012 года футболист вызывается в национальную команду Сербии.
- 20 августа 2021
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