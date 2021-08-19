Источник: Настасич подпишет 4-летний контракт с «Фиорентиной»

Защитник немецкого «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич в ближайшее время подпишет контракт с «Фиорентиной». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано до 2025 года.

Настасич выступает за «Шальке» с 2015 года. В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 15 матчах за гельзенкирхенский клуб в чемпионате Германии и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Настасич уже играл за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год. С 2012 года футболист вызывается в национальную команду Сербии.

Контракт Настасича с «Шальке» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.