Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Настасич подпишет 4-летний контракт с «Фиорентиной»

Источник: Настасич подпишет 4-летний контракт с «Фиорентиной»
Комментарии

Защитник немецкого «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич в ближайшее время подпишет контракт с «Фиорентиной». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано до 2025 года.

Настасич выступает за «Шальке» с 2015 года. В минувшем сезоне сербский защитник принял участие в 15 матчах за гельзенкирхенский клуб в чемпионате Германии и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Настасич уже играл за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год. С 2012 года футболист вызывается в национальную команду Сербии.

Контракт Настасича с «Шальке» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021