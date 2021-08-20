Месси вернулся в Барселону на выходные

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает RMC Sport. Аргентинец не был включён в заявку на матч 2-го тура Лиги 1 с «Брестом». В результате Месси вместе с супругой и тремя детьми отправился в Каталонию. Лионеля и его семью сфотографировали в аэропорту Барселоны. По всей видимости, аргентинец решил провести выходные в Каталонии.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил, что Месси пока не готов выходить на поле. По словам специалиста, Лионелю нужно набрать форму, так как он почти не тренировался после Кубка Америки.

Ожидается, что Месси может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Реймсом» 29 августа.

34-летний аргентинец подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. На протяжении всей карьеры нападающий выступал за «Барселону». Каталонский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем.