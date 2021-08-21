«Енисей» назвал судью Бобровского новичком «СКА-Хабаровск»

«Енисей» опубликовал эмоциональный пост о судье Яне Бобровском после поражения от «СКА-Хабаровск» (3:4) в седьмом туре Футбольной национальной лиги.
«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Енисеем». Новичок хабаровской команды Ян Бобровский сделал покер. Покер на справедливость и честную спортивную борьбу», — написали представители пресс-службы «Енисея».
Напомним, «Енисей» вёл со счётом 2:0, но затем Ян Бобровский удалил двух игроков клуба. После этого «СКА-Хабаровск» забил четыре гола (один из них с пенальти). После матча представители «Енисея» крайне негативно высказывались в сторону судейства.
«СКА-Хабаровск» за семь проведённых матчей набрал 14 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. А «Енисей» (7) – остался на 12-м.
- 21 августа 2021
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