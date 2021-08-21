«Это было убийство!» Директор «Енисея» — о судействе в матче ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал работу судей в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «СКА-Хабаровск» (3:4).



«Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда «СКА-Хабаровск». Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. «Енисей» был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне всё кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство!



Арбитр вытащил соперников за уши. Чем дальше от Москвы, тем больше судейского беспредела. Обращаюсь к людям, которые заинтересованы в развитии российского футбола, — обратите внимание на судейство в этом матче! В нынешнее время такого быть не должно. При этом хочу сказать, что я спокоен за «Енисей», за команду: у неё есть настоящий сибирский характер. Ребята — молодцы. Очень обидно и за них, и за болельщиков. Всё сломал судья. Конечно, будем писать протест», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».

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