Витория сказал, чего не хватало «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что его команде не хватило остроты в атаке и психологии в матче 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Не согласен, что футболисты не очень готовы в физическом плане. Не люблю рассматривать футбол с точки зрения отдельных компонентов. Кроме физики мы должны говорить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается в игре, всегда кажется, что физики начинает не хватать, но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке: оба наших опорника были связаны под контролем соперника. Не хватило живости игры на переднем крае. Необходимо разделять физическую и тактическую подготовку, да и психологию. Если говорить об этих компонентах, то сегодня не хватило психологии. Когда ведёшь в таком матче, то нельзя пропускать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 августа 2021
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