Аяз Гулиев: «Арсенал» может прибавить, мы имеем хороший потенциал
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев поделился мнением о результатах своей команды. В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» «Арсенал» сыграл вничью со счётом 1:1.
«Наша команда может прибавить: мы имеем хороший потенциал. Не боимся ли мы, что могут поменять тренера? Не забиваем голову лишней информацией. Выходим и стараемся показать свой максимум.
Да, в конце был момент, попали в штангу. У «Спартака» тоже были хорошие моменты. Не потеряли ли три очка сегодня? Учитывая то, что мы пропустили первыми, а потом отыгрались — это тоже хорошо. С другой стороны, могли забить…» — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Арсенал» в пяти турах РПЛ нового сезона набрал четыре очка.
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