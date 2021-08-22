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Симоне Индзаги: не могли и мечтать о лучшем старте в Серии А

Симоне Индзаги: не могли и мечтать о лучшем старте в Серии А
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Серии А с «Дженоа». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу действующих чемпионов страны.

«Я был полностью уверен, что мы добьёмся успеха. Я видел, как футболисты готовились к матчу, какая у них была мотивация. Мы не могли и мечтать о лучшем старте сезона, особенно когда наши фанаты вернулись на стадион.

В то же время на надо добавить игроков в состав. Переход Лукаку был неожиданным, но Джеко уже проявил себя. Тем не менее нам нужны ещё игроки, способные забивать», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» — действующий чемпион Италии. «Дженоа» в прошлом сезоне заняла 11-е место в таблице Серии А.

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