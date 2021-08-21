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«Интер» разгромил «Дженоа» в 1-м туре Серии А

«Интер» разгромил «Дженоа» в 1-м туре Серии А
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В матче 1-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:0.

На 6-й минуте матча первый гол забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, ему ассистировал дебютант команды, полузащитник Хакан Чалханоглу. Спустя восемь минут Чалханоглу увечил преимущество нерадзурри, голевую передачу отдал другой новичок — форвард Эдин Джеко. Во втором тайме полузащитник Артуро Видаль довёл счёт до разгромного, ассистом отметился хавбек Николо Барелла. Довершил разгром Джеко, забивший четвёртый мяч на 87-й минуте после результативного паса Видаля.

«Интер» — действующий чемпион Италии. «Дженоа» в прошлом сезоне заняла 11-е место в таблице Серии А.

Италия - Серия А. 1-й тур
21 августа 2021, суббота. 19:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Шкриньяр – 6'   2:0 Чалханоглу – 14'   3:0 Видаль – 74'   4:0 Джеко – 87'
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