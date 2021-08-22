Робби Фаулер: «МЮ» при Сульшере прогрессирует, но там не будут вечно ждать трофеи

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Фаулер отдал должное норвежцу, но подчеркнул, что тот должен начать выигрывать трофеи.

«Я должен отдать должное и признать, что, к моему удивлению, Сульшер здорово прогрессирует в этой должности. Но в «Манчестер Юнайтед» не будут ждать вечно трофеи. Думаю, этот сезон будет для него решающим.

«МЮ» — второй в лиге по трансферам. Уле потратил уже более € 466 млн. Это больше, чем Моуринью! И больше, чем Ван Гаал и Мойес вместе взятые.

Я говорю об этом не для того, чтобы раскритиковать Сульшера. Я просто показываю, насколько высоки ставки. «Манчестер Юнайтед» потратил на игроков почти 1 млрд после того, как ушёл сэр Алекс. И с тех пор клуб выиграл три кубка, что явно недостаточно для таких трат. Сульшер не выиграл ничего за 3,5 года.

Но я понимаю, почему ему предложили новый контракт, команда действительно прогрессирует. Сейчас она выглядит более сбалансированной и сильной, чем когда-либо с тех пор, как ушёл Фергюсон», — написал Фаулер в своей колонке в издании Mirror.