Российский защитник рассказал, как оказался в академии «Нью-Йорк Ред Буллз»

Российский защитник Тимофей Тимченко рассказал, как попал в академию «Нью-Йорк Ред Буллз».



«Из-за ковида в марте 2020 года всех иностранных студентов попросили покинуть страну, что я и сделал, но в апреле написал скаут «Нью-Йорк Ред Буллз» и пригласил на просмотр. Сказал, что следил за моей игрой в «Блэк Роке». Мы договорились на начало сентября из-за нестабильной обстановки. Обычно просмотр там длится около двух недель, но уже на 3-й день мне сказали, что готовы взять. Предложили контракт академии, хотя он, по сути, ничего не давал, кроме привязки к структуре клуба. Тренировался полгода и играл, но матчи проходили реже обычного из-за локдаунов. После этого меня пригласили на тренировочный сбор с основной командой MLS.



Две недели поработал, просто шикарный опыт. Было круто играть рядом с футболистами сборной США, ребятами из Египта, Англии, Бразилии, Дании, тренироваться с игроками, которые выступали в «Сток Сити», «Селтике» или «Зальцбурге». Вообще, «Ред Буллз» — это большая система, в которой команды связаны между собой. Если представить это как пирамиду, то на вершине, конечно, «Лейпциг», чуть ниже «Зальцбург», далее «Нью-Йорк», а в основании «Брагантино» из Бразилии. Партнёрские отношения и связи команд помогают при переходах игроков. Например, в команде MLS в аренде несколько человек из «Зальцбурга», — приводит слова Тимченко «Матч ТВ».

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