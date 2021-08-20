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Малафеев: российский рынок игроков ограничен, на нём даже спортивный директор не нужен

Малафеев: российский рынок игроков ограничен, на нём даже спортивный директор не нужен
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о необходимости реформировать футбол в России.

«Помогут ли иностранные специалисты поднять уровень футбола в России? Теоретически это, конечно, возможно. Только предложения, которые исходят от европейских менеджеров, направлены на реформы РПЛ. Начинать же нужно с начального этапа подготовки, которая осуществляется в футбольных школах и академиях. Затем следует подумать над тем, как доводить перспективных игроков до профессионального уровня, делать их конкурентоспособными. Уверен, что реформы должны коснуться всех профессиональных лиг с учётом конкретных задач, а главное внимание должно быть уделено системе подготовки резерва.

Выбор руководителей клубов в пользу иностранных специалистов чаще всего обусловлен тем, что они лучше знают европейский и южноамериканский футбольные рынки. Им легче договариваться с игроками, которых хотят пригласить в РПЛ. Российский рынок очень ограничен. Чтобы работать на нём, вообще спортивный директор не нужен», — приводит слова Малафеева «Спорт уик-энд».

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