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«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Фёдора Смолова

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Фёдора Смолова
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Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.

На 7-й минуте игры счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов. На 33-й минуте эта связка сыграла вновь — Жемалетдинов отдал, Смолов забил. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание своей команды до одного гола, но полноценно переломить ход игры «быкам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал 6 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Смолов – 7'   2:0 Смолов – 33'   2:1 Кордоба – 71'
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