«Ювентус» не смог обыграть «Удинезе» в стартовом матче Серии А

Сегодня, 22 августа, в матче 1-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал на своём поле туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 2:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ивано Пеццуто.
Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте. Автором быстрого гола стал аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. На 23-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество «старой синьоры». Однако во втором тайме «Юве» сбавил обороты, чем сполна воспользовался «Удинезе». На 51-й минуте с пенальти забил Роберто Перейра. А на 83-й минуте счёт сравнял Жерар Деулофеу. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.
Таким образом, в стартовом матче нового сезона Серии А «Ювентус» и «Удинезе» набирают по одному очку.
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