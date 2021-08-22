«Рома» обыграла «Фиорентину» в матче с двумя удалениями, Шомуродов отдал голевой пас

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1.

На 17-й минуте встречи вратарь «фиалок» Бартломей Дронговский получил красную карточку за фол последней надежды. Спустя девять минут Генрих Мхитарян забил после паса Тэмми Абрахама. Генрих получил мяч в районе 11-метровой отметки и вколотил его в рамку.

В начале второго тайма судья уравнял составы — Николо Дзаньоло получил вторую жёлтую карточку. На 60-й минуте Никола Миленкович сравнял счёт. Эрик Пульгар с фланга навесил во вратарскую, Миленкович принял мяч и вторым касанием вколотил его в ворота.

На 65-й минуте Жордан Верету вывел «Рому» вперёд. Абрахам вдоль ворот прострелил, и на дальней штанге с угла вратарской Верету вколотил мяч в рамку. На 79-й минуте Верету оформил дубль, пробив в нижний угол из пределов штрафной — на этот удар его блестящим вертикальным пасом из глубины вывел Эльдор Шомуродов.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.