«Рома» обыграла «Фиорентину» в матче с двумя удалениями, Шомуродов отдал голевой пас

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1.
На 17-й минуте встречи вратарь «фиалок» Бартломей Дронговский получил красную карточку за фол последней надежды. Спустя девять минут Генрих Мхитарян забил после паса Тэмми Абрахама. Генрих получил мяч в районе 11-метровой отметки и вколотил его в рамку.
В начале второго тайма судья уравнял составы — Николо Дзаньоло получил вторую жёлтую карточку. На 60-й минуте Никола Миленкович сравнял счёт. Эрик Пульгар с фланга навесил во вратарскую, Миленкович принял мяч и вторым касанием вколотил его в ворота.
На 65-й минуте Жордан Верету вывел «Рому» вперёд. Абрахам вдоль ворот прострелил, и на дальней штанге с угла вратарской Верету вколотил мяч в рамку. На 79-й минуте Верету оформил дубль, пробив в нижний угол из пределов штрафной — на этот удар его блестящим вертикальным пасом из глубины вывел Эльдор Шомуродов.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.
- 23 августа 2021
-
01:09
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:09
-
00:03
- 22 августа 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:27