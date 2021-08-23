Лига 1 хочет возобновить матч «Ницца» — «Марсель», прерванный из-за массовой драки

Матч «Ницца» — «Марсель», прерванный из-за драки фанатов с игроками, может быть продолжен сегодня по решению Лиги 1, сообщает GFFN со ссылкой на Amazon.

Однако встречу могут не возобновить, если футболисты «Марселя» откажутся возвращаться на поле. Чуть ранее президент «Марселя» Пабло Лонгория в туннеле заявил официальным лицам, что провансальская команда не выйдет на поле.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками.



Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Болельщики устроили массовую потасовку, в которой принял участие даже главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, славящийся своим горячим латиноамериканским характером.