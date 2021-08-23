Винисиус высказался о ничьей «Реала» с «Леванте», бразилец оформил дубль

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результат матча 2-го тура Примеры с «Леванте». Встреча закончилась со счётом 3:3, а бразилец стал автором дубля. «Реал» дважды в течение матча оказывался в роли догоняющего.
«Я очень рад, что начало сезона в Примере для меня складывается удачно, но надо продолжать работу. Я работал не только над завершающей стадией, но также над тактикой и техникой. Всё это необходимо, чтобы помогать «Реалу» и дарить радость фанатам.
В «Реале» мы никогда не бываем удовлетворены ничьей. Нужно продолжать работать, чтобы побеждать в каждом матче. Нужно было сыграть во втором тайме так, как с «Алавесом», — цитирует Винисиуса пресс-служба «Реала».
«Реал» в двух встречах набрал 4 очка и занимает второе место в таблице Лиги 1. «Леванте» (2) находится на восьмом месте.
- 23 августа 2021
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