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Винисиус высказался о ничьей «Реала» с «Леванте», бразилец оформил дубль

Винисиус высказался о ничьей «Реала» с «Леванте», бразилец оформил дубль
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результат матча 2-го тура Примеры с «Леванте». Встреча закончилась со счётом 3:3, а бразилец стал автором дубля. «Реал» дважды в течение матча оказывался в роли догоняющего.

«Я очень рад, что начало сезона в Примере для меня складывается удачно, но надо продолжать работу. Я работал не только над завершающей стадией, но также над тактикой и техникой. Всё это необходимо, чтобы помогать «Реалу» и дарить радость фанатам.

В «Реале» мы никогда не бываем удовлетворены ничьей. Нужно продолжать работать, чтобы побеждать в каждом матче. Нужно было сыграть во втором тайме так, как с «Алавесом», — цитирует Винисиуса пресс-служба «Реала».

«Реал» в двух встречах набрал 4 очка и занимает второе место в таблице Лиги 1. «Леванте» (2) находится на восьмом месте.

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