Владислав Радимов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги.

«Российский футбол сейчас не на лидирующих позициях. Что-то же надо менять? Давайте попробуем хоть что-то изменить, а не плыть по течению. Если отменять лимит, то надо понимать, какого качества легионеров будут привозить в РПЛ. Помните, в Англии, например, был критерий по количеству матчей за сборную? Конечно, сейчас это не очень актуально, но легионеры не покупались там дешевле определённой суммы. В таком случае можно будет спрашивать с руководства, зачем вы их купили? Менять точно что-то надо», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.