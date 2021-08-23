Дюков подтвердил, что РФС предложил отменить лимит на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация предложила отказаться от лимита на легионеров. Об этом Дюков заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.