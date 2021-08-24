Микелю Артете дали пять матчей на исправление ситуации в «Арсенале»

Главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете дали время до октября, чтобы исправить положение в клубе, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.
По данным источника, у специалиста есть время до международной паузы, которая будет в октябре. К этому времени «Арсеналу» предстоит провести пять матчей в чемпионате Англии – с «Манчестер Сити», «Норвичем», «Бёрнли», «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтоном».
«Арсенал» в новом сезоне чемпионата Англии стартовал с двух поражений. В первом туре команда проиграла «Брентфорду» (0:2), а после этого уступила «Челси» (0:2).
В следующем туре лондонский клуб сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 28 августа в Манчестере, начало – 14:30 мск.
Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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