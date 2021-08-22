Артета потерпел 20-е поражение в качестве тренера «Арсенала» в два раза быстрее Венгера
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В центральном матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» уступил «Челси» со счётом 0:2. Голами отметились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс. Таким образом, главный тренер «канониров» Микель Артета потерпел 20-е поражение в качестве наставника красно-белых. Для достижения этой отметки ему понадобилось 60 матчей.
При этом 20-е поражение Арсена Венгера, тренировавшего «Арсенал» с 1996 по 2018 год, было зафиксировано лишь после 116 игр на посту рулевого «канониров».
После двух туров АПЛ лондонский «Челси» делит первое место с несколькими клубами. Синие вместе с «Тоттенхэмом», «Брайтоном» и «Ливерпулем» имеют в своём активе 6 очков. «Арсенал» в двух матчах не забил ни одного мяча, потерпел два поражения и замыкает турнирную таблицу.
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