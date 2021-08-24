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«Фиорентина» завершает переход Торрейры из «Арсенала». Ранее им интересовался «Краснодар»

«Фиорентина» завершает переход Торрейры из «Арсенала». Ранее им интересовался «Краснодар»
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25-летний уругвайский опорный хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра близок к возвращению в чемпионат Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, «Фиорентина» и «Арсенал» уже завершают переход игрока. Клубы обмениваются документами по трансферу. Это будет годичная аренда стоимостью € 1,5 млн с возможной опцией выкупа за € 15 млн. При этом, с самим футболистом согласован контракт до 2026 года по схеме 1+4.

Торрейра начинал карьеру в «Пескаре», после чего выступал за «Сампдорию», а в 2018 году перешёл в «Арсенал». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в переговоры по Торрейре вступал «Краснодар», однако футболист сомневался в переезде в Россию.

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