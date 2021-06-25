«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре

«Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию.



Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По информации СМИ, одним из претендентов на Лукаса является «Лацио».



Торрейра начинал карьеру в «Пескаре», после чего выступал за «Сампдорию», а в 2018 году перешёл в «Арсенал». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Видео гола Торрейры в ворота «Ливерпуля»: