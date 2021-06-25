«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре

«Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по переходу полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но тот пока сомневается, что ему стоит ехать в Россию.
Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По информации СМИ, одним из претендентов на Лукаса является «Лацио».
Торрейра начинал карьеру в «Пескаре», после чего выступал за «Сампдорию», а в 2018 году перешёл в «Арсенал». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Видео гола Торрейры в ворота «Ливерпуля»:
- 25 июня 2021
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
09:22
-
09:02
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:12
-
05:59
-
05:40
-
05:36
-
05:18
-
04:59
-
04:37
-
04:16
-
03:59
-
03:32
-
03:08
-
02:45
-
02:20
-
01:55