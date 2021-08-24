«Сампдория» направила «Краснодару» предложение о покупке де Вильены

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может перейти в «Сампдорию», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «твиттере». Итальянский клуб сделал запрос о трансфере нидерландца.
Сообщалось, что де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах нидерландского футболиста заинтересован «Фенербахче». В турецком клубе осведомлены о конфликте Вильены с «Краснодаром» и рассматривают возможность трансфера полузащитника.
Ранее появилась информация, согласно которой Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб его не отпустил. У Вильены была договорённость с «Краснодаром» о возможности покинуть клуб спустя два года после перехода, если будут предложения.
Нидерландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. В прошлом сезоне чемпионата России Вильена принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету два гола в трёх матчах.
- 24 августа 2021
-
22:44
-
22:41
-
22:28
-
22:24
-
21:45
-
21:40
-
21:18
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:39
-
20:25
-
20:18
-
20:14
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:31
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:33
-
17:23