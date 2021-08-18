Хавбек «Краснодара» Вильена может перейти в «Фенербахче»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, в услугах нидерландского футболиста заинтересован «Фенербахче». В турецком клубе осведомлены о конфликте Вильены с «Краснодаром» и рассматривают возможность трансфера полузащитника.
Ранее появилась информация, согласно которой Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб его не отпустил. У Вильены была договорённость с «Краснодаром» о возможности покинуть клуб спустя два года после перехода, если будут предложения.
Нидерландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. В прошлом сезоне чемпионата России Вильена принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету два гола в трёх матчах.
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