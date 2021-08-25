Экс-нападающий «Анжи» Тарделли перешёл в «Сантос»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Диего Тарделли подписал контракт с бразильским «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 36-летним игроком рассчитан до декабря 2021 года с возможностью продления.

Тарделли играл за «Анжи» с марта по декабрь 2011 года, однако в 14 матчах не забил ни одного гола и был продан в катарский клуб «Аль-Гарафа».

В течение своей карьеры нападающий выступал за «Атлетико Минейро», «Гремио», «Шаньдун Лунэн», «Аль-Гарафу», «Анжи», «Фламенго», «ПСВ», «Сан-Каэтано», «Реал Бетис» и «Сан-Паулу». Кроме того, на счету Тарделли 14 матчей и три гола за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне «Сантос» дошёл до четвертьфинала Южноамериканского кубка, где по итогам двухматчевого противостояния уступил парагвайскому «Либертаду».