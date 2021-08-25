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«Интер» близок к аренде Хоакина Корреа у «Лацио»

«Интер» близок к аренде Хоакина Корреа у «Лацио»
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Полузащитник итальянского футбольного клуба «Лацио» Хоакин Корреа, вероятно, перейдёт в миланский «Интер».
Клуб близок к аренде 27-летнего игрока сборной Аргентины с обязательством выкупа за € 30 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Соответствующие переговоры находятся на заключительной стадии. По данным источника, в борьбе за Корреа «Интер» опережает «Эвертон».

Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач. До «Лацио» Корреа выступал за испанскую «Севилью», итальянскую «Сампдорию» и аргентинские «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».

Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии.

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