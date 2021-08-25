Президент ФИФА обратился к премьер-министру Великобритании по поводу матчей сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия футболистов клубов АПЛ в международных матчах.

«Нам приходилось сталкиваться с глобальными проблемами, и мы всегда противостояли им вместе. Надеюсь, так будет и в будущем. Отправление футболистов на матчи сборных — важный вопрос, требующий срочного решения. Я призываю каждую ассоциацию-член, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность к тому, чтобы делать то, что правильно и справедливо для глобальной игры. Одни из лучших футболистов мира играют в лигах Англии и Испании. Эти страны также несут ответственность за сохранение целостности соревнований по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Ранее клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании. В «красный список» правительства Великобритании входят 26 стран из числа тех, в которые должны отправиться игроки клубов английской Премьер-лиги. По возвращении из этих стран футболисты будут вынуждены пробыть на карантине 10 дней из-за ситуации с коронавирусом.