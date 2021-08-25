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Клубы АПЛ отказались отпускать игроков на матчи в странах из «красного списка»

Клубы АПЛ отказались отпускать игроков на матчи в странах из «красного списка»
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Клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании, сообщается на официальном сайте АПЛ.

В «красный список» правительства Великобритании входят 26 стран, в которые должны отправиться игроки клубов английской Премьер-лиги. По возвращении из этих стран футболисты будут вынуждены отправится на карантин на 10 дней из-за ситуации с коронавирусом.

«Клубы АПЛ всегда поддерживали желание своих игроков представлять свои страны — это повод для гордости для всех. Однако клубы неохотно, но справедливо пришли к выводу, что было бы неразумно отпускать игроков, учитывая новые обстоятельства», — отметил генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс.

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