Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

После попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Австрия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. При этом Россия опустилась на 10-е место в рейтинге.
Напомним, ранее Россия потеряла двух участников еврокубковых соревнований – Лигу конференций покинули «Рубин» и «Сочи», а московский «Спартак» оказался в Лиге Европы после неудачи в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:4 общ.).
В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Брондбю» принимал «Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Брондбю» в Брондбю (Дания) и завершилась победой австрийской команды со счётом 2:1.
Первая встреча команд также завершилась победой «Зальцбурга» со счётом 2:1. Таким образом, австрийский клуб пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Жеребьёвка группового этапа турнира состоится завтра, 26 августа.
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