Колумбийский нападающий Кассьера прибыл в расположение «Сочи»
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Форвард «Белененсеша» Матео Кассьера прибыл в расположение «Сочи». В ближайшее время колумбиец подпишет контракт с сочинским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Кассьера начал свою карьеру на родине в 2015 году за «Депортиво Кали», в марте 2016 года заключил соглашение с нидерландским «Аяксом». Также игрок выступал за голландский «Гронинген» в 2018 году и аргентинский «Расинг» в 2019 году. За свой текущий клуб «Белененсеш» форвард провёл 70 матчей и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. Сегодня команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» в 18:30 мск.
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