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Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия могут перенести из Казани из-за состояния поля

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия могут перенести из Казани из-за состояния поля
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможном переносе матча Россия — Словакия из Казани в Москву.

«Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелётов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Со Словакией сборная России должна встретиться 8 октября.

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