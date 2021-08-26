В РФС прокомментировали ситуацию с билетами на ближайшие матчи сборной России

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с билетами на ближайшие матчи сборной России.
«Просим болельщиков с пониманием отнестись к позднему старту начала продаж. Завтра, 27 августа, начнём продажи билетов на матч с Хорватией, в понедельник — на матч с Мальтой. Не секрет, что мы вели работу с профильными ведомствами, рассчитывая на увеличение разрешённого количества зрителей на трибунах. К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Мы продолжим диалог с профильными службами, чтобы вместе выработать правила, которые позволят увеличить количество зрителей на трибунах. Уверен, эта совместная работа уже в ближайшее время позволит изменить квоту посещаемости на матчах РПЛ», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
- 26 августа 2021
-
17:22
-
17:16
-
17:11
-
17:11
-
17:07
-
17:01
-
16:51
-
16:46
-
16:24
-
16:23
-
16:15
-
16:09
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
15:37
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:53