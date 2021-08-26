«Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании
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Руководство «Манчестер Сити» отстранило от работы с командой защитника Бенжамена Менди, сообщает пресс-служба клуба. Футболисту предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.
По данным Get French News, Менди обвиняют в четырёх случаях изнасилования и в преступлениях социального характера.
«Манчестер Сити» может подтвердить, что в связи с расследованием полиции Бенжамен Менди был отстранён. Отстранение будет действовать на время расследования.
Так как речь идёт о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия», — сказано в заявлении.
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В 3-м туре АПЛ «горожане» сыграют с «Арсеналом». В двух стартовых турах «Манчестер Сити» набрал три очка.
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