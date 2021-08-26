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«Рома» с Шомуродовым обыграла «Трабзонспор» в матче за выход в Лигу конференций

«Рома» с Шомуродовым обыграла «Трабзонспор» в матче за выход в Лигу конференций
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Сегодня, 26 августа, итальянская «Рома» принимала на своём поле турецкий «Трабзонспор». Ответный матч финального квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершился победой хозяев с разгромным счётом 3:0. В составе «Ромы» сыграл экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Счёт в матче был открыт уже на 20-й минуте, голом отличился Бриан Кристанте. На 65-й минуте Николо Дзаньоло удвоил преимущество «волков» на табло. А на 84-й минуте точку в матче поставил Стефан Эль-Шаарави. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ромы».

Таким образом, «Рома» обыгрывает «Трабзонспор» со счётом 5:1 по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка команд по квартетам турнира состоится завтра, 27 августа. Начало – в 14:30 мск.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2021, четверг. 20:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Кристанте – 20'   2:0 Дзаньоло – 65'   3:0 Эль-Шаарави – 84'
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