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«Химки» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Химки» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 августа, «Химки» встретятся с «Нижним Новгородом». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстоль, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Сабович, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычёв, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Себай, Алиев, Садыгов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев, Калинский, Могилевец, Балай, Эннин.

Запасные: Синицын, Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Горбунов, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Косарев.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Владимир Москалёв из Воронежа. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Андрей Фисенко.

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