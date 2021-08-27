«Химки» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, «Химки» встретятся с «Нижним Новгородом». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстоль, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Боженов, Сабович, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычёв, Трошечкин, Камышев, Давидян, Соколов, Себай, Алиев, Садыгов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев, Калинский, Могилевец, Балай, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Горбунов, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Косарев.
Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Владимир Москалёв из Воронежа. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Андрей Фисенко.
- 27 августа 2021
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