Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. Форвард получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной, убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся.

На 41-й минуте «Динамо» восстановило равенство на табло усилиями Себастьяна Шиманьски, который получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной направил мяч в нижний угол ворот. В концовке матча, на 90+4-й минуте, в составе «Локомотива» красную карточку получил Дмитрий Баринов.

Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 12 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
27 августа 2021, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Смолов – 23'   1:1 Шиманьски – 41'
Удаления: нет / Баринов – 90+4'
Новость по теме
Фёдор Смолов вернулся на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021