«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встретились «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. Форвард получил пас от Рыбчинского, сместился к линии штрафной, убрал на замахе Моро и технично пробил в нижний угол — Шунин не дотянулся.
На 41-й минуте «Динамо» восстановило равенство на табло усилиями Себастьяна Шиманьски, который получил пас от Захаряна, сместился к центру и с радиуса штрафной направил мяч в нижний угол ворот. В концовке матча, на 90+4-й минуте, в составе «Локомотива» красную карточку получил Дмитрий Баринов.
Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 12 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.
- 27 августа 2021
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