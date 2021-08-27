Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов вернулся на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022

Фёдор Смолов вернулся на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов благодаря голу в ворота московского «Динамо» вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Теперь на счету Смолова шесть забитых мячей в шести матчах нынешнего сезона чемпионата России. У ближайших преследователей — Сердара Азмуна и Гамида Агаларова — по пять голов в активе.

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Фёдор Смолов открыл счёт в матче на 23-й минуте.

Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новость по теме
«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счёт в матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021