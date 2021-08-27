Фёдор Смолов вернулся на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов благодаря голу в ворота московского «Динамо» вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Теперь на счету Смолова шесть забитых мячей в шести матчах нынешнего сезона чемпионата России. У ближайших преследователей — Сердара Азмуна и Гамида Агаларова — по пять голов в активе.

Сегодня, 27 августа, в московском дерби встречаются «Динамо» и «Локомотив». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Фёдор Смолов открыл счёт в матче на 23-й минуте.

Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.