«Манчестер Сити» — «Арсенал»: хозяева забили пятый мяч

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». На 84-й минуте Ферран Торрес забил пятый мяч в ворота «канониров», тем самым оформив дубль в матче.

Торрес оформляет дубль

Счёт был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана. На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев: Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он беспрепятственно дошёл до испанского нападающего. На 43-й минуте счёт в матче стал крупным: после прохода Джека Грилиша мяч в ворота Бернда Лена отправил Габриэл Жезус. На 53-й минуте Родриго Эрнандес с передачи Феррана Торреса довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.



Отметим, что на 35-й минуте у «Арсенала» за фол против Жоау Канселу был удалён Гранит Джака.