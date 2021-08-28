«Рубин» пошутил на тему лимита на легионеров после трансфера Драйера

Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» пошутила на тему лимита на легионеров после объявления о переходе датского вингера «Мидтьюлланна» Андерса Драйера.

Казанцы опубликовали плейлист, состоящий из песен с названием No Limit.

Драйер стал 11-м легионером в составе «Рубина». Отметим, по правилам РФС в заявке клубов РПЛ не может быть больше восьми легионеров.

Сегодня «Рубин» объявил о переходе Андерса Драйера. Контракт 23-летнего датского футболиста с казанским клубом рассчитан на пять лет. Появилась информация, согласно которой сумма трансфера составила чуть более € 7 млн (около 55 млн крон). В соглашении также предусмотрены бонусы. Сообщалось, что зарплата Драйера в России сильно вырастет.



Драйер выступал на молодёжном чемпионате Европы 2021 года и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). Портал Transfermarkt оценивает датчанина в € 6 млн. В нынешнем сезоне Драйер провёл девять матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.



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