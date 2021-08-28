Орлов: в «Спартаке» не знают, что у них происходит и как играть. Как бы тренера не уволили

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу московского «Спартака», который после шести туров Российской Премьер-Лиги расположился на 10-й строчке турнирной таблицы.

«Как-то тренер Лемешко сказал своей команде после поражения: «Если бы даже соперник не вышел на футбольное поле, вы бы всё равно не выиграли». Вот сейчас такой «Спартак». Они сами не знают, что у них происходит, как играть, что делать. Но игроки-то у них умеют и бить по мячу, и бегать. Понсе, Ларссон. Ну мы же видим это. Жиго и Джикия всё время в атаке, особенно француз. Но когда мяч в их штрафной, они всегда растеряны, не знают, что делать, и пропускают.

«Спартаку» надо как-то внутри разобраться. Даже не знаю, что там происходит. Как бы они тренера не уволили сейчас. Намекают на заговор? Это агенты, всё сложно там. Ну и что это за заявление гражданской жены Федуна: «Наслаждайтесь игрой португальца»? Что это за нелюбовь к своей команде, к команде мужа? Это невозможно понять», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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